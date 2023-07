LIVE. Vijfde nacht van onrust op rij in Frankrijk, opnieuw 45.000 agenten op de been

Franse president Macron roept om 13 uur crisiscel samen na derde nacht van geweld, aangeklaag­de agent biedt familie Nahel excuses aan

In verschillende Franse steden was het afgelopen nacht opnieuw onrustig door protesten na de dood van Nahel, de 17-jarige jongen die dinsdag werd doodgeschoten door een agent. Net als een nacht eerder werden in steden in het hele land auto’s, politiebureaus en gemeentehuizen in brand gestoken en winkels geplunderd door woedende menigten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden in totaal al 421 mensen opgepakt. De agent die Nahel van dichtbij doodschoot is inmiddels aangeklaagd en in hechtenis genomen. Via zijn advocaat heeft hij zijn excuses aan de familie van de jongen aangeboden. President Emmanuel Macron roept om 13 uur de crisiscel samen om te overleggen over de toestand.