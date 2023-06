LIVE. Verscheidene doden en gewonden na droneaanval op Odessa

Oorlog zit in nieuwe fase: “Dit zal duren tot zowel Rusland als Oekraïne niets meer hebben”

Met het tegenoffensief is de oorlog in een nieuwe fase beland. Wat kunnen we verwachten? Defensiespecialisten Roger Housen en Mart de Kruif buigen zich over de strategieën van Oekraïne en Rusland en over de voor- en nadelen voor beide legers. Voor de Russen zal alles afhangen van hun reserves, terwijl Oekraïne het zal moeten hebben van ‘maskirovska’, een term die de Russen hebben uitgevonden.