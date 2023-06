LIVE. Vermiste duikboot bij Titanic-wrak heeft nog hooguit 41 uur zuurstof over, expeditiebedrijf bevestigt dat grote baas zelf ook aan boord is

Met man en macht wordt gezocht naar de duikboot ‘Titan’, die sinds zondagochtend vermist is in de Noord-Atlantische Oceaan. De duikboot was op weg naar het wrak van de Titanic toen de communicatie vlak boven het beroemde gezonken schip uitviel. Aan boord bevinden zich vijf mensen, onder wie de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding (58) en Titanic-expert Paul-Henri Nargeolet (73). Volgens het bedrijf dat de uitstappen naar de Titanic organiseert, beschikt de duikboot in noodgevallen over zuurstof voor 96 uur. Rond 19 uur vanavond (onze tijd) zou er daarvan nog ongeveer 40 uur zuurstof overblijven, schatte een kapitein van de Amerikaanse kustwacht. Het is dus een race tegen de klok. Volg alle updates in onze liveblog.