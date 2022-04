LIVE. Verdachte van schietpartij in metrostation New York op straat gearresteerd dankzij tip: "Voorheen al 12 keer opgepakt”

Schutter in metro New York. Dit is wat we nu weten

In een metrotoestel in Brooklyn in New York City heeft een schutter dinsdagochtend lokale tijd het vuur geopend op aanwezigen. Zeker 23 mensen raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis: tien van hen liepen schotwonden op. Niemand van de gewonden verkeert in levensgevaar. Er is een klopjacht ingezet naar de voortvluchtige dader, die door de politie werd geïdentificeerd als de 62-jarige Frank R. James uit Philadelphia. Er is een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd voor informatie over de voortvluchtige James.

6:15