LIVE. Veertig procent clusterbesmettingen komt uit bedrijven - 135 gevangenen vervroegd vrijgelaten tijdens tweede golf - Nieuwe ‘Braziliaanse’ variant van het coronavirus duikt op in Japan

Exact één jaar geleden viel eerste officiële coronadode in Wuhan

11 januari Het is vandaag exact één jaar geleden dat de eerste officiële coronadode viel in de Centraal-Chinese stad Wuhan. Die dag hadden we het op deze site nog over een “mysterieuze virale longontsteking” als oorzaak van dat overlijden. Het coronavirus was toen bij amper 41 Wuhanezen vastgesteld, niets in vergelijking met het aantal wereldwijde besmettingen vandaag. Intussen doet China er alles aan om niet langer als het epicentrum van het virus gezien te worden.