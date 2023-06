LIVE. Tweelingzussen (14) omgekomen na raketaanval op pizzarestaurant in Oekraïne - "Russische generaal wist op voorhand van opstand Prigozjin”

Drie kinderen omgekomen na raketaanval op pizzarestaurant Kramatorsk

Twee Nederlanders waren in het gebouw toen de aanval gebeurde, meldt de NOS. Het gaat om Franky van Hintum en Coen van Oosten. Zij zijn ter plekke omdat ze in hun frietkar gratis frietjes bakken voor Oekraïners. "We waren net klaar met eten toen we een harde knal hoorden en de luchtdruk voelden veranderen", zei Van Hintum tegen de NOS. "We konden niet meer door de ingang naar buiten. Er lag overal puin. Wij zaten ook helemaal onder het bloed door glassplinters, maar we hebben vooral schrammen." Hij wist uiteindelijk via een raam naar buiten te komen. "Daar was een vrouw met een baby. Die heb ik naar buiten getild."