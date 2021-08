LIVE. Twee explosies aan luchthaven Kaboel: “Minstens dertien doden, waaronder ook kinderen”

Bekijk hier de eerste beelden van na de explosie:

Onder meer drie Amerikaanse militairen zouden gewond geraakt zijn, een van hen is er erg aan toe. Een getuige liet aan Fox News weten dat een baby in zijn armen gestorven is. Heel wat gewonden werden weggevoerd in een kruiwagen.

Volgens de BBC vond de eerste knal plaats bij de ingang van Abbey Gate, waar de Britse troepen zijn gestationeerd. Het was een van de drie ingangen die gesloten werden na waarschuwingen voor een terroristische dreiging.

Daarbij werd uitdrukkelijk in de richting van IS-K gekeken, een lokale tak van het beruchte wereldwijde terreurnetwerk dat de taliban nog veel te soft vindt. De strijders streven ernaar om een islamitisch kalifaat te vestigen in Khorasan (vandaar de initiële ‘K’) - een historische term voor een regio die Pakistan en Afghanistan omvat, samen met delen van Centraal-Azië.

De tweede zelfmoordterrorist sloeg in de buurt van een hotel. Volgens lokale getuigen op sociale media is er ook sprake van een derde dader. Amerikaanse militairen vuurden in de chaos traangas af, zodat het samengetroepte volk zich zou verspreiden. President Joe Biden had eerder verwittigd dat hij “genadeloos” zou optreden als Amerikaanse troepen aangevallen zouden worden.

In het gedrum zijn de voorbije dagen al een vijftigtal burgers omgekomen, liet de Russische ambassadeur Dmitri Sjirnov weten. “Er heerst chaos, de Amerikanen kunnen daar echt niets beveiligen”, klonk het.

De Britse premier Boris Johnson roept intussen een crisivergadering samen in Downing Street, aldus zijn woordvoerder. Biden wordt in de Situation Room in het Witte Huis op de hoogte gehouden, samen met Defensieminister Lloyd Austin en minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken.

