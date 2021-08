LIVE. Twee Belgische militaire vliegtuigen vertrokken naar Islamabad - Eén Belg al gerepatrieerd met Franse vlucht

Balans van aardbeving in Haïti loopt op tot ruim 1.400 doden

17 augustus De aardbeving in het zuidwesten van Haïti heeft nu al aan 1.419 mensen het leven gekost. Dat heeft het hoofd van de civiele bescherming gezegd in een briefing. Volgens Jerry Chandler raakten bij de schok met een kracht van 7,2 ook ongeveer 6.900 mensen gewond. Een dag eerder was er nog sprake van 1.297 doden. Interim-premier Ariel Henry kondigde drie dagen van nationale rouw af.