LIVE. TUI annuleert alle pakketreizen naar Rhodos tot en met aanstaande vrijdag

KIJK. Gezin met klein kindje gestrand op Rhodos: “Alles achtergelaten”

Overal in Griekenland woeden natuurbranden. Op het vakantie-eiland Rhodos voor de Turkse kust leidde dat tot een massale evacuatie van bewoners en toeristen. Chaos troef. Maar wat als je deze week op vertrekken staat naar Griekenland? Is er een verschil tussen annuleren voor Zakynthos of Rhodos? Wanneer kan je omboeken en wanneer krijg je je geld terug? Experts beantwoorden de meest prangende vragen.

In het door bosbranden getroffen gebied in het zuiden van Rhodos kunnen op dit moment geen vakantiegangers verblijven. Het is nog niet bekend wanneer de hotels hier heropend worden. Het overgrote deel van de TUI Belgium gasten verblijft in het noorden van Rhodos, waar de hotels nog gewoon geopend zijn. De water- en elektriciteitsvoorziening zijn redelijk onstabiel op het eiland en een aantal wegen is afgesloten, want de bosbranden zijn nog niet gedoofd.

Buitenlandse Zaken heeft samen met verschillende touroperators een oplossing gevonden voor een vijftiental landgenoten in Rhodos. Zij kunnen vandaag naar België terugkeren. Ook op andere eilanden is er sprake van evacuaties. In Corfu zijn er 60 Belgen die op het eiland wonen, 91 landgenoten schreven zich in op het platform 'Travellers Online'.

Op het Griekse eiland Rhodos zijn alle toeristen in veiligheid gebracht . Dat meldt de brandweer. Ondanks de massale inzet van blusvliegtuigen en helikopters is de brand in het zuidoosten van het eiland na een weekend nog steeds niet onder controle .

De Belgische Audrey werkt als receptioniste in een hotel op Rhodos, op zowat drie kwartier van de bosbranden. Haar telefoon staat tegenwoordig niet stil. "Ik moet huilende reizigers opvangen, op psychologisch vlak is dat best lastig", getuigt ze bij onze collega's van RTL. "We zijn allemaal uitgeput. We weten zelf niet aan welke snelheid het vuur zich nog zal verspreiden. Volgens mij duurt het nog een eeuw vooraleer onze bossen weer volledig hersteld zullen zijn."

"De luchthaven van Rhodos is open en onze vluchten staan momenteel nog steeds op de planning", klinkt het. "Net zoals gisteren zien we nu dat de heenvlucht dun bezet is en de terugvlucht goed gevuld. Deze week vliegen wij maandag één keer, dinsdag twee keer en daarna dagelijks één vlucht, behalve op vrijdag."

Op de Griekse eilanden is de kans op neerslag de komende dagen ook klein. Met temperaturen rond de 35 graden is het daar iets minder heet, maar door de felle zon is het niet uitgesloten dat er meer branden ontstaan.

In de consulaire registers van de Belgische ambassade in Athene zijn er 132 Belgen ingeschreven die op Rhodos wonen. Daarnaast hadden zondag zeventig Belgen zich gemeld via het platform 'Travellers Online'. Verder had een twintigtal Belgische gezinnen zich gemeld via het noodnummer van de ambassade (+30 694 523 50 55) of de permanente wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken hier in Brussel (+32 2 501 8 1 11).

Gisteren besliste de FOD Buitenlandse Zaken al om zijn aanwezigheid in Griekenland te versterken om op die manier "bijstand te verlenen aan de Belgen die aanwezig zijn in de door de bosbranden getroffen gebieden op het eiland Rhodos". Een medewerker van de FOD is zondagnamiddag naar Rhodos vertrokken.

Wat Corfu betreft, is het volgens Demeyere nog wachten op meer informatie. "We hebben in de regio één hotel met een tiental reizigers. We zijn dat aan het bekijken", aldus Demeyere.

Mensen in Rou, Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika en Kavalerena wordt gevraagd om naar Ipsos te gaan. Wie zich in Viglatouri of Nisaki bevindt, krijgt de raad om te evacueren naar Barbati.

Nederlandse toeristen geïnterviewd door de krant 'De Telegraaf' maken melding van grote drukte door geëvacueerde mensen in de stad Ipsos op Corfu. In het kleine kustplaatsje Nisaki in het noordoosten van Corfu evacueert de kustwacht mensen vanaf het strand.

Vlucht met uit Rhodos geëvacueerde Belgen en Nederlanders landt op Schiphol

Op Schiphol is in de nacht van zondag op maandag een vlucht geland met aan boord ongeveer 120 mensen die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd vanuit Rhodos. Op de vlucht zaten zo'n 120 reizigers van Sunweb. Het ging zowel om passagiers die al van plan waren om zondagavond naar Nederland te vliegen, als passagiers die eigenlijk pas later zouden terugkeren.

De Vlaamse Falco (22) zou oorspronkelijk tot woensdag op Rhodos verblijven, maar moest zijn vakantie vanwege de bosbranden voortijdig afbreken. "We zaten in een hotel in Gennadi maar dat moest als een van de eerste hotels worden geëvacueerd. We zagen de vlammen vanuit onze hotelkamer", vertelt hij na aankomst op Schiphol. "Met bussen zijn we naar een hotel in het zuiden gebracht." Die evacuatie verliep volgens hem "stroef". "Er stond een massa mensen met bagage, maar er pasten steeds maar zo'n vijftig man in een bus. Dat was dringen."

Op de luchthaven van Rhodos wachten toeristen zondag op vluchten die hen naar huis brengen om de bosbranden op het Griekse eiland te ontvluchten. © REUTERS

Bij aankomst in het andere hotel was het zo druk met toeristen die van andere plekken van het eiland kwamen, dat hij de nacht op de vloer van de receptie moest doorbrengen. "Het was ook heel onduidelijk of we terug konden vliegen en hoe we naar het vliegveld moesten komen. Iedereen zei iets anders." Uiteindelijk kon hij met een bus naar het vliegveld, om daar de eerste de beste vlucht te pakken. "Op de weg naar het vliegveld kwamen we langs ons eerste hotel en zagen we dat het brandschade had. De evacuatie was dus wel nodig."

Het hotel in Ixia waar Erinn (19) en Linda (23) verbleven, in het uiterste noorden, werd gebruikt om mensen in veiligheid te brengen. "Gisteren kwamen meer dan tien bussen bij ons hotel aan met mensen die geëvacueerd waren. Het was er heel druk. Mensen sliepen op koffers en stoelen en alle bedjes bij het zwembad lagen vol", vertelt Erinn. Hoewel ze sowieso zondag naar huis zouden gaan, was het nog even spannend of de vlucht wel zou gaan. "We zijn blij dat we naar huis konden."

Het is de eerste directe vlucht waarmee Nederlandse en Belgische toeristen zijn opgehaald. Veertig gasten van Corendon werden zondag al naar huis gebracht met vluchten die een tussenlanding maakten op het Griekse eiland.

Op Rhodos woeden sinds bijna een week grote bosbranden, aangewakkerd door de harde wind. Vooral het zuiden van het eiland wordt zwaar getroffen. Zo'n 19.000 mensen zijn volgens een regeringsfunctionaris inmiddels in veiligheid gebracht.