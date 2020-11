LIVE. Trumps advocaten beschuldigen Biden van samenwerking met Venezuela, Cuba en China om stemmen te "stelen”

De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben op een persconferentie Joe Biden en de Democraten beschuldigd van een samenzwering met “Venezuela, Cuba en misschien China” om zo stemmen van Trump te “stelen”. Over heel het land zijn er automatisch stemmen van Trump afgenomen via stemmachines waarmee geknoeid is, zo klonk het. Volgens Trumps advocaat Rudy Giuliani is Trump de duidelijke winnaar van de verkiezingen.

Giuliani beschuldigde Biden van een georkestreerde samenzwering in samenwerking met “de regimes van Venezuela, Cuba en misschien ook China”, betaald door “communistisch geld" van die landen.

Op de persconferentie gaf Giuliani ook een onsamenhangende stand van zaken over de rechtszaken die de Trump-campagne heeft aangespannen in verschillende staten. Zo hebben Trumps advocaten hun klacht over de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de staat Michigan ingetrokken. Reden is, klonk het, dat ze erin geslaagd zijn de vroegtijdige officiële vaststelling van de uitslag in het district Wayne te stoppen - wat niet klopt. De resultaten in het district zijn officieel vastgesteld.

In Wayne County, het kiesdistrict waar de stad Detroit onder valt, hadden de twee Republikeinse leden van de vier leden tellende kiescommissie begin deze week nog geweigerd om de resultaten te bevestigen. Niet veel later bonden de twee toch. Dat zou gebeurd zijn, volgens de Republikeinse leden, nadat ze onder druk werden gezet om hun goedkeuring te geven.

In een verklaring voor de rechtbank trokken ze gisteren hun goedkeuring daarom weer in. De bevoegde staatssecretaris in Michigan maakte intussen wel al duidelijk dat het niet mogelijk is een goedkeuring weer in te trekken. De goedkeuring is dan ook officieel geregistreerd bij de staat.

Ongelijk

De beslissing van Giuliani komt er nu Trumps entourage in verschillende rechtbanken in het ongelijk wordt gesteld over het verloop van de presidentsverkiezingen. Team Trump verloor vorige week al een rechtszaak in Michigan die had moeten voorkomen dat Joe Biden tot winnaar in die staat werd uitgeroepen. De eis om het tellen van de stemmen in Michigan stop te zetten werd ook verworpen door de rechter. Rechtbanken in Michigan en ook andere staten hebben ook een aantal rechtszaken niet-ontvankelijk verklaard die de Trump-campagne had aangespannen.

Biden werd begin deze maand tot winnaar uitgeroepen in Michigan, goed voor zestien kiesmannen. Hij kreeg volgens Amerikaanse media 49,8 procent van de stemmen en Trump 48,6 procent.

Hertelling Georgia bijna afgelopen, Biden nog steeds winnaar

De komende dagen zullen steeds meer staten de uitslagen in hun staat certificeren en dus officieel maken. In strijdstaat Georgia (eveneens zestien kiesmannen) gebeurt dat mogelijk zelfs vandaag al. De hertelling die daar sinds vorige week liep, is bijna afgelopen, zeggen kiesambtenaren. Behalve een set van ongeveer 2.600 stemmen die eerder per ongeluk niet was meegeteld, zijn daar geen onregelmatigheden uit gebleken. Trump zou door die set netto 800 stemmen extra hebben gekregen, maar dat is ruim onvoldoende om de winst van Biden nog te doen kantelen.

In Wisconsin (tien kiesmannen) heeft het Trump-kamp drie miljoen dollar betaald voor een gedeeltelijke hertelling, maar waarnemers verwachten dat die enkel nog meer stemmen voor Biden zullen opleveren.

Over heel de VS verzamelde Joe Biden 306 kiesmannen, Donald Trump 232. Wie er minstens 270 haalt bij de stemming door de kiesmannen op 14 december, wordt de volgende president. Biden haalde ook bijna zes miljoen stemmen meer dan Trump.