LIVE. “Trump pleit onschuldig voor samenzwering en gesjoemel rond betaling zwijggeld aan twee vrouwen”

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft tijdens een historische hoorzitting voor de rechtbank in New York gepleit dat hij niet schuldig is aan de aanklachten die tegen hem zijn geformuleerd. Het gaat onder meer om het vervalsen van zakelijke documenten rond het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in 2016. Trump ontkent en heeft steevast gezegd dat het om een “heksenjacht” tegen hem gaat. Volg alle ontwikkelingen op de voet in onze liveblog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering. Trump heeft intussen al erkend dat hij zijn vroegere raadsman Michael Cohen dat zwijggeld heeft terugbetaald, maar houdt vol dat die transactie niet illegaal was.

Amerikaanse media weten dat aanklager Alvin Bragg een aanklacht van ongeveer dertig punten tegen Trump heeft opgesteld. De exacte details zullen pas bij de voorlezing van de aanklacht duidelijk worden. Die staat gepland om 14.15 uur lokale tijd (20.15 uur Belgische tijd) in het gerechtsgebouw van Manhattan.

Vooraf zal Trump kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en eventueel politiefoto’s van hem kunnen gemaakt worden. Als dat laatste ook daadwerkelijk gebeurt, zullen die mugshots wellicht niet vrijgegeven worden. Vaak worden beklaagden ook in de handboeien geslagen. Of dat in het geval van Trump zal gebeuren, is onduidelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen camera’s

Tijdens de voorlezing van de aanklacht tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump mogen er in de rechtszaal geen televisiecamera’s aanwezig zijn. Rechter Juan Merchan heeft maandag een verzoek van verschillende media afgewezen. Vijf fotografen zijn wel toegelaten in de rechtszaal, om voor de start van de zitting beelden te maken.

De advocaten van Trump hadden zich tegen de televisiecamera’s verzet. De rechter volgt hen daarin. Volgens hem moeten de belangen van de nieuwsorganisaties om zo breed mogelijk toegang te krijgen, afgewogen worden tegenover tegengestelde belangen, ook al gaat het hier om een historische procedure, erkende Merchan.

In de VS worden over het algemeen geen televisiecamera’s toegelaten binnen in een rechtszaal, aldus CNN, dat ook een verzoek had ingediend.

“Partijdige omgeving”

Op zijn eigen sociale medium Truth Social beklaagt Trump zich over de locatie. De Republikeinse partij haalde in sommige gebieden op Manhattan slechts 1 procent van de stemmen en dus is het “een partijdige omgeving”.

Op Staten Island wordt over het algemeen conservatiever gestemd. In 2020 haalde Trump in dat district 57 procent van de stemmen. Daar zou de kans dus groter zijn dat er Trump-aanhangers in de jury belanden.

Trump richt zijn pijlen ook op rechter Juan Merchan, die hij “vooringenomen” noemt. Hij veroordeelde The Trump Organization eerder al voor fraude en legde boetes op. Volgens Trump maken dat proces en de huidige zaak deel van een “heksenjacht” tegen hem, met de bedoeling om zijn deelname aan de volgende presidentsverkiezingen te boycotten.

KIJK OOK. De politie in New York is voorbereid op protest van Trumps aanhangers. Meer dan 50.000 agenten staan sinds vrijdag in hoge staat van paraatheid voor Trumps komst.

Volledig scherm Donald Trump met zijn advocaten in de rechtbank. © REUTERS