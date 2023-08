LIVE. Trump komt aan in Washington D.C., waar hij voor rechter moet verschijnen - Voor- en tegenstanders verzamelen aan de rechtbank

UpdateDe Amerikaanse oud-president Donald Trump is met het vliegtuig aangekomen in Washington D.C. Daar moet hij rond 16 uur lokale tijd (22 uur in België) voor de rechtbank verschijnen wegens een nieuw proces tegen hem. Het is de derde keer in amper vier maanden tijd dat Trump is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Lees hier alles over (de aanloop naar) de zitting in ons liveblog.