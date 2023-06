LIVE. Tijd dringt voor vijf opvarenden vermiste duikboot naar Titanic - Reddingsonderzeeër NAVO kan vereiste diepte niet bereiken

- De duikboot van OceanGate Expeditions is vermist op een diepte van zo’n 4 kilometer , in zeer afgelegen gebied op zo’n 1.450 kilometer van de kust van Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts.

- Vijf inzittenden aan boord. Familie van de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding (58) en de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman hebben al bevestigd dat zij aan boord zijn. Harding zelf noemde in een post op sociale media ook de Franse onderzeeërpiloot Paul-Henry Nargeolet . Britse media zegt verder dat ook oprichter en CEO van OceanGate Expeditions Stockton Rush een opvarende is.

- Het is een race tegen de klok: de zuurstof aan boord raakt langzaam op . Om 17 uur maandagmiddag lokale tijd had de verdwenen onderzeeër naar schatting nog voor zo’n 70 tot 96 uur aan zuurstof aan boord .

- Kustwacht moet sonar gebruiken om onder het zeeoppervlak te zoeken. Het is evenwel ook mogelijk dat de onderzeeër weer is bovengekomen en geen contact kan leggen.

- Het is te vroeg om te zeggen wat er precies gebeurd is. Er liggen overal brokstukken op de oceaanbodem, wat het gevaarlijk maakt. Een andere mogelijkheid is dat er een lek ontstaan is in de romp van de duikboot. In dat geval zijn de vooruitzichten niet goed voor de inzittenden.