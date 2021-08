LIVE. Tientallen doden bij bomaanslagen in Kaboel, onder wie 13 Amerikaanse militairen - VS blijven samenwerken met taliban voor evacuatie

Thailand in shock: politie martelt verdachte (24) tot de dood met plastic zak

26 augustus In Thailand is een klopjacht gaande op een politiechef die verdacht wordt van betrokkenheid bij een brute marteling van een arrestant met diens dood tot gevolg. De gevluchte leidinggevende en zes andere politieagenten zijn ontslagen nadat op sociale media een schokkend filmpje van de arrestatie was opgedoken. Het dodelijke slachtoffer is inmiddels gebombardeerd tot ‘de George Floyd van Thailand’.