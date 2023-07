LIVE. Tienermeisje gedood op de Krim bij Oekraïense droneaanval - Odesa voor derde nacht op rij onder vuur

Markt­plaats biedt zeldzame Barbiepop aan voor 2000 euro

De Marie-Antoinette barbiepop blijkt een publiekstrekker op de Nederlandse verkoopsite Marktplaats, dankzij de nieuwe ‘Barbie’ film. Met een vraagprijs van maar liefst 2000 euro is deze twintig jaar oude pop de duurste in haar soort op de verkoopsite. Marktplaats heeft gemerkt dat de interesse in barbiepoppen enorm is gestegen, met meer dan een half miljoen zoekopdrachten naar Barbie in de eerste helft van dit jaar. Ook op 2dehands.be is Barbie al 100.000 keer ingetikt.