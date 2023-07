LIVE. Terrorist rijdt met auto in op mensen in Tel Aviv: minstens vijf gewonden

Duizenden Palestij­nen verlaten vluchtelin­gen­kamp Jenin na Israëli­sche legeropera­tie

Zowat 3.000 Palestijnen die verblijven in het vluchtelingenkamp in Jenin hebben het kamp verlaten na de grote operatie van het Israëlische leger. Er worden maatregelen genomen om hen op te vangen in scholen en andere gebouwen in de stad, meldt een Palestijnse functionaris.