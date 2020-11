LIVE. Terreuraanslag in Wenen: “Minstens één dader nog op de vlucht, meerdere doden en gewonden”

Wereldlei­ders betuigen medeleven aan Oostenrijk: “We zullen nooit toegeven aan terreur”

1:56 Premier Alexander De Croo heeft op Twitter zijn medeleven betuigd naar aanleiding van het terreurgeweld in Wenen. De tweet was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Ook andere politieke leiders hebben gereageerd op de gebeurtenissen in de Oostenrijkse hoofdstad.