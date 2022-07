LIVE. Team van twintig artsen probeerde Japanse ex-premier Shinzo Abe (67) nog urenlang te redden

De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe (67) is overleden nadat hij vrijdag werd neergeschoten tijdens een speech in de stad Nara, in het westen van Japan. De politicus werd geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek. Een team van twintig artsen heeft nog urenlang geprobeerd Abe te redden, maar hij overleed in het ziekenhuis. Tetsuya Yamagami, een 41-jarige werkloze, werd opgepakt. Hij heeft de moord intussen bekend.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met de laatste informatie.

“De verdachte verklaarde dat hij wrok koesterde tegen een bepaalde organisatie. Hij pleegde de misdaad omdat hij geloofde dat Abe banden had met die organisatie”, stelt een verantwoordelijke van de politie.

Volgens de Japanse omroep NHK werd de oud-premier van achteren neergeschoten toen hij vrijdagmorgen lokale tijd in de oude keizerlijke stad Nara een toespraak hield in verband met de Senaatsverkiezingen aankomende zondag. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van Abes regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji.

"Hartstilstand”

Verschillende lokale media meldden dat de politicus van achteren lijkt te zijn neergeschoten. Hij zou zijn geraakt in zijn linkerborst en in zijn nek. Een verslaggever van NHK meldt dat er twee schoten te horen zouden zijn geweest. Volgens Kyodo News was Abe niet meer bij bewustzijn en leek hij “een hartstilstand” te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt voordat een sterfgeval door een arts kan worden bevestigd. Volgens Japanse media hebben twintig artsen tevergeefs voor zijn leven gevochten.

Volledig scherm Hulpdiensten op de plaats waar Shinzo Abe is neergeschoten. © via REUTERS

Volledig scherm Omstanders bekommeren zich om de neergeschoten ex-premier. © REUTERS

Op beelden van de Japanse televisie was te zien hoe de politicus met een helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht. Omstreeks 10.50 uur Belgische tijd raakte bekend dat hij is overleden.

Dader opgepakt

Yamagami werd meteen na de feiten zijn aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het zou gaan om een voormalig lid van de zelfverdedigingstroepen, het leger van het land. Hij zou met een zelfgemaakt vuurwapen twee schoten afgevuurd hebben op Abe. De dader zou tot 2005 drie jaar lang lid geweest zijn van de marine.

Volledig scherm Het zelfgemaakte vuurwapen van de dader, een voormalige militair. © Twitter

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn verkiezingscampagne afgeblazen na de moordaanslag. Kishida keerde vrijdag onmiddellijk terug naar de regeringszetel in Tokio vanuit de noordelijke prefectuur Yamagata. Zijn regering zette een crisisteam op. “Ik bid dat hij dit overleeft”, zei Kishida eerder vanmorgen. “Dit is een barbaarse daad tijdens het voeren van een verkiezingscampagne, de basis is van onze democratie, en het is absoluut onvergeeflijk.”

Zondag worden in Japan verkiezingen gehouden voor het Hogerhuis van het parlement. Regeringspartij LDP, de partij van Abe, zal naar verwachting een klinkende overwinning behalen.

De verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis gaan door, ondanks de moord. Premier Fumio Kishida zegt dat er “nooit wordt toegegeven aan geweld” en de verkiezingscampagne daarom zaterdag wordt hervat. Het is volgens hem belangrijk dat vrije en eerlijke verkiezingen worden beschermd en dat de aanslag op Abe geen invloed heeft op het dagelijkse bestuur.

Wie is Shinzo Abe? Shinzo Abe (67) is een Japans politicus van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Hij werd geboren in een politieke familie: zijn grootvader was premier, zijn vader minister van Buitenlandse Zaken. Zelf werd hij voor een eerste keer premier van Japan tussen 2006 en 2007. Hij trad vervroegd af na een reeks politieke schandalen. Tussen 2012 en 2020 werd hij nogmaals premier. Tijdens zijn premierschap was hij een sterke voorstander van een goede (economische) band met de Verenigde Staten. Ook zijn ‘Abenomics’-aanpak was berucht: hij liet de Japanse munt per opzet in waarde dalen waardoor de export goedkoper werd voor buitenlandse kopers en er werden massaal overheidsobligaties aangekocht door de centrale bank. De aanpak zag aanvankelijk winsten, maar het was geen succesverhaal op lange termijn. In 2020 trad Abe af door gezondheidsredenen. Hij bleef wel een belangrijke rol spelen voor de LDP-partij. Volledig scherm De Japanse ex-premier Shinzo Abe. © AP

Wereldleiders reageren geschokt

Verschillende wereldleiders hebben met verbijstering gereageerd op de aanslag.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zei vrijdag “geschokt en bedroefd” te zijn door de “laffe aanval”. Hij omschreef Abe als een “ware vriend en vurig verdediger van de multilaterale orde en de democratische waarden”. “De EU staat aan de kant van het Japanse volk en (premier) Fumio Kishida in deze moeilijke tijden”, aldus Michel op Twitter.

“Ik ben verbijsterd en bedroefd over de verachtelijke aanval op Shinzo Abe. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en geliefden”, verklaarde aftredend Brits premier Boris Johnson.

Ook de premier van India Narendra Modi zegt “diep geschokt” te zijn. Hij noemt Abe een “dierbare vriend.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dan weer dat de VS “zeer bezorgd” zijn over de moordaanslag. “Het is een zeer, zeer triest moment”, aldus Blinken. “Onze gedachten en gebeden zijn bij hem, zijn familie en het Japanse volk.”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen roept Abe op om sterk te zijn. “Onze gedachten en gebeden zijn bij uw familie en de bevolking van Japan.”

De Franse president Emmanuel Macron zei vrijdag dat hij “diep geschokt was door de afschuwelijke aanval”. “Frankrijk staat achter het Japanse volk”, voegde Macron er in een tweet aan toe, en stuurde zijn “gedachten naar de familie en geliefden van een groot premier.”

Hetzelfde klinkt bij de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. “Mijn gedachten zijn bij hem en zijn familie”, liet ze op Twitter weten.

China laat weten de situatie op de voet te volgen. “We hopen dat hij snel uit de gevarenzone is en zo snel mogelijk herstelt”, zei Zhao Lijian, een woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

