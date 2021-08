LIVE. Talibanwoordvoerder: "Meisjes en vrouwen mogen naar school en universiteit” - Griekenland zal grenzen niet openzetten voor Afghaanse vluchtelingen

Geen plekje onbenut: 640 vluchtende Afghanen wurmen zich in Amerikaans legervlieg­tuig

11:20 In normale omstandigheden passen er 134 passagiers in. Eergisteren is een Amerikaans legervliegtuig vanuit Kaboel echter opgestegen met 640 Afghaanse burgers aan boord. Op deze indrukwekkende foto is te zien hoe ze allemaal op de grond zitten, geen centimeter ruimte wordt onbenut gelaten.