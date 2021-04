LIVE. SpaceX brengt vier astronauten naar internationaal ruimtestation

Vermiste Duitse Isabella (16) in Parijs teruggevon­den: “Ze weet niet meer wie ze is, ze herkent haar vader niet meer”

8:47 Duitsland is sinds deze week in de ban van de 16-jarige Isabella, die na een vermissing van twee weken ongedeerd in Frankrijk is aangetroffen. Het meisje lijdt vermoedelijk aan extreem geheugenverlies en weet niet wie ze is en wat er met haar is gebeurd. Haar vader vermoedt dat de amnesie het gevolg is van acute stress, veroorzaakt door de coronalockdown. De tiener wordt volgens de Duitse politie behandeld in een ziekenhuis in de buurt van haar geboorteplaats.