LIVE. "Situatie onder controle in Kiev” - Oekraïens leger kan aanval op Lviv in het westen tegenhouden

• In heel Oekraïne werden al luchtaanvallen uitgevoerd, de Russische troepen vielen het land woensdag binnen via drie fronten : via het oosten, via het schiereiland de Krim en via Wit-Rusland in het noorden.

• Russische troepen hebben de Oekraïense hoofdstad Kiev bereikt. De bevolking is opgeroepen om ondergronds dekking te zoeken tegen luchtaanvallen of raketten. De Oekraïense president Zelensky zegt zelf nog in Kiev te zijn om zijn land te verdedigen. De aanval op de hoofdstad lijkt in de nacht van vrijdag op zaterdag in gang te zijn gezet.

