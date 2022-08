LIVE. Schrijver Salman Rushdie neergestoken net voor hij lezing zou houden: “Hij is nog in leven”

Schrijver Salman Rushdie (75) - de auteur van ‘De duivelsverzen’ - is aangevallen in de staat New York, vlak voor hij een lezing zou geven over artistieke vrijheid. Volgens de politie van New York State heeft hij daarbij een “steekwonde in de nek” opgelopen. Een journalist van persbureau AP, die alles zag gebeuren, zegt dat de dader 10 tot 15 keer toesloeg. Rushdie kreeg de eerste hulp op het podium en is intussen met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de gouverneur van New York Kathy Hochul is hij nog in leven en krijgt hij de nodige zorgen. Dat zei ze op een persconferentie. De dader is overmeesterd.

De aanval gebeurde rond 11 uur ‘s morgens plaatselijke tijd in Chautauqua, circa 470 kilometer van de stad New York. Een journalist van AP zag hoe een man het podium bestormde op het moment dat Rushdie voorgesteld werd. De aanval zelf duurde ongeveer 20 seconden en volgens de journalist sloeg de dader 10 tot 15 keer toe. Beelden tonen hoe de auteur op de grond ligt, terwijl hij door omstanders geholpen wordt.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Een arts die mee de eerste zorgen toediende op het podium, spreekt over “meerdere steekwonden” in ‘The New York Times’. Het ging onder meer om een wonde aan de rechterkant van zijn nek. Volgens Rita Landman vormde zich een plas bloed onder zijn lichaam. Op dat moment kreeg hij geen hartmassage en leek hij nog te leven. “Mensen zeiden dat hij een polsslag had”, vertelt ze.

De man die Rushdie interviewde, werd ook aangevallen. Hij is lichtgewond geraakt aan het hoofd. Een agent die op het evenement aanwezig was, arresteerde de verdachte. Gouverneur Hochul prees de man voor zijn optreden en zei dat hij het leven van Rushdie en de presentator gered had. De politie van de staat New York is intussen een onderzoek gestart.

Rushdie werd in India geboren in een moslimgezin en is een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Vanwege ‘De duivelsverzen’ (1988) werd hij in 1989 getroffen door een fatwa van de Iraanse moslimgeestelijke Khomeini, waardoor hij vogelvrij werd verklaard. Khomeini vond het boek godslasterlijk en anti-islamitisch. In ‘De duivelsverzen’ worden de profeet Mohammed en aspecten van de islam immers belachelijk gemaakt. Er komt ook een personage in dat is gebaseerd op de ayatollah.

Volledig scherm © AP

Iran loofde eerst 2,8 miljoen dollar uit aan diegene die erin zou slagen om Rushdie te vermoorden. De Iraanse regering distantieerde zich in 1998 na de dood van de ayatollah echter van de fatwa. In 2012 verhoogde een semi-officiële religieuze organisatie dan weer de prijs op het hoofd van de auteur tot 3,3 miljoen dollar. Groepjes extremisten zouden ervan uitgaan dat de fatwa nog geldt, omdat dergelijke oproepen van een hoge sjiitische geestelijke niet worden gewijzigd of ingetrokken na de dood van de geestelijke. De opvolger van Khomeini - Ali Khamenei - bevestigde in 2017 dat de fatwa nog altijd geldig was.

Onderduiken

De schrijver moest eerst tien jaar onderduiken en stond ook daarna onder constante Britse politiebescherming. De jongste jaren zou hij wel weer relatief vrij hebben kunnen leven. In 2016 werd hij Amerikaans staatsburger en hij woont momenteel in New York City.

Rushdie noemde de fatwa ooit “meer een retorische kreet dan een daadwerkelijke bedreiging” en zei ook dat er nog geen bewijs was dat er mensen waren die in die beloning geïnteresseerd waren. Desondanks werd er eerder wel al een bomaanslag gepland, maar die mislukte.

Volledig scherm Salman Rushdie. © AFP

Er werden in het verleden ook al vertalers van ‘De duivelsverzen’ aangevallen. Op 12 juli 1991 werd de Japanse vertaler van het boek dood teruggevonden voor zijn kantoor aan de universiteit van Tsukuba, ten noordoosten van Tokio. Hitoshi Igarashi (44) was volgens de politie meermaals gestoken. Eerder die maand - op 3 juli 1991 - werd ook de Italiaanse vertaler aangevallen in zijn flat in Milaan. Ettore Capriolo (61) overleefde het wel.

Reacties

Intussen stromen ook de eerste reacties binnen op de aanval. Democratisch senator Chuck Schumer uit New York noemt de aanslag “schokkend en afschuwelijk”. “Het is een aanval op de vrijheid van meningsuiting en denken, twee fundamentele waarden van ons land en van het Chautauqua Instituut. Ik hoop dat meneer Rushdie snel en volledig herstelt en dat de dader de volledige verantwoordelijkheid en gerechtigheid mag ervaren.”

Ook collega-schrijvers zijn geschokt. Auteur Stephen King twittert dat hij hoopt dat Rushdie in orde is en Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling spreekt van “gruwelijk nieuws” waar ze “niet goed van” is.

In ons land wordt evenzeer met afschuw gereageerd. “Geweld tegen een auteur is onaanvaardbaar en de aanval op Salman Rushdie net voor zijn lezing is verachtelijk. De vrije uiting van gedachten, cultuur, kunstenaars en hun werken laat onze samenlevingen toe vooruit te gaan. We staan achter hem en zijn familie", twittert minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR).

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert sluit zich daarbij aan. “Na een heel leven vechten tegen extremisme wordt hij nu toch geveld. De aanslag op Salman Rushdie is een voorbeeld van hoe een wereld er kan uitzien wanneer (religieus) extremisme het wint van het vrije woord. Onze gedachten zijn bij hem”, zegt hij.

Auteur en opiniemaker Dyab Abou Jahjah twittert: “De Salman Rushdie fatwa is de moeder van alle Cancel Cultures. In zijn rudimentaire geweld. In zijn drang om een ​​leven te beëindigen vanwege literatuur. Na deze aanval zal ik ervoor zorgen dat ik satanische verzen koop en lees. Het zwaard mag de pen nooit verslaan.”