LIVE. Schrijver Salman Rushdie aangevallen net voor hij lezing zou houden: “Steekwond in de nek”

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie (75) - de auteur van ‘De duivelsverzen’ - is aangevallen in de staat New York, vlak voor hij een lezing zou houden. Volgens de politie van New York State heeft hij daarbij een “steekwond in de nek” opgelopen. Hij kreeg de eerste hulp op het podium en is intussen met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De dader is overmeesterd.