LIVE. Schietpartij in winkelcentrum in Kopenhagen: meerdere slachtoffers, dader opgepakt

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn meerdere slachtoffers gevallen. Dat meldt de politie. De dader is opgepakt.

De schietpartij vond plaats in een winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Veel bezoekers renden na het horen van schoten in paniek naar buiten, is op videobeelden te zien. De politie is massaal ter plaatse. “Er is geschoten op mensen en er zijn meerdere mensen geraakt”, aldus een politiewoordvoerder. Volgens de Deense omroep DR worden drie mensen behandeld in het ziekenhuis Rigshospitalet.

De politie maakte later op Twitter bekend dat de dader is opgepakt. Er is nog geen informatie over zijn identiteit. De politie geeft om 20.45 uur een persconferentie.

Getuigen

De Deense krant ‘Ekstra Bladet’ sprak met een getuige. Die vermoedde dat de schietpartij plaatsvond in de buurt van een restaurant. Ook de krant 'Berlingske’ sprak ter plaatse getuigen. Het eerste schot zou gelost zijn om 17.32 uur. Daarop begon iedereen weg te rennen. Toen kwam het tweede schot en begon iedereen te schreeuwen. “Veel mensen verstopten zich in een personeelsruimte van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC)”, vertelt een personeelslid. Volgens de vrouw was 20 à 40 minuten later de politie ter plaatse.

De burgemeester van Kopenhagen, Sophie H. Andersen, is geschokt door de gebeurtenissen. “Het is verschrikkelijk. We weten nog niet hoeveel mensen gewond of overleden zijn, maar het is zeer ernstig”, aldus Andersen op Twitter.

Harry Styles

Het winkelcentrum ligt op amper enkele honderden meters van de Royal Arena, waar de Britse singer-songwriter Harry Styles vanavond een optreden zou geven. Hij is vooral bekend als lid van de Britse/Ierse band One Direction en als solozanger. Persagentschap Reuters probeerde concertpromotor Live Nation een reactie te vragen, maar kon voorlopig niemand bereiken.

