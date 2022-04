LIVE. Schietpartij in metro tijdens ochtendspits in New York: 13 personen naar ziekenhuis gebracht, politie op zoek naar verdachte met gasmasker

Bij een schietpartij in een metrostation in Brooklyn in New York City zijn meerdere mensen neergeschoten. Dat melden lokale media. Volgens de NYPD werden zeker 13 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.