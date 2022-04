LIVE. Schietpartij in metro New York: politie New York maakt jacht op 62-jarige man



Bij een schietpartij in een metrostation in Brooklyn in New York City zijn tien mensen neergeschoten. Zeker 29 mensen zijn met verwondingen naar lokale ziekenhuizen overgebracht. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar. De verdachte, die door de politie is geïdentificeerd als de 62-jarige Frank R James, is nog steeds op de vlucht. Er is een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd voor informatie over de voortvluchtige man. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.