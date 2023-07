LIVE. “Russische verliezen naderen kwart miljoen” - Wagner niet langer significant betrokken bij gevechten in Oekraïne

De Verenigde Staten denken dat de meerderheid van de Wagnerstrijders zich nog steeds in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevindt, zei generaal Pat Snyder van het Pentagon op een persconferentie.

Zowel Rusland als Oekraïne overdrijft het aantal gedode vijandelijke militairen en verhult de eigen verliezen. Rusland heeft al sinds september vorig jaar geen cijfers meer bekendgemaakt. Toen zouden volgens Moskou bijna 6.000 Russische soldaten in de oorlog zijn omgekomen. Volgens westerse schattingen zijn aan beide kanten al zeker zo'n 150.000 soldaten gedood of gewond geraakt.

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, in februari vorig jaar, ruim 236.000 soldaten verloren . Dat meldt de Oekraïense generale staf vrijdag. In de afgelopen 24 uur zouden 550 Russische soldaten zijn gesneuveld. De aantallen kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd.

Amerikaans leger kan tot 3.000 reservisten activeren voor Europa

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kan in de toekomst tot zo'n 3.000 reservisten activeren om in Europa in te zetten ter ondersteuning van de actieve troepen van operatie 'Atlantic Resolve'. Een besluit daartoe werd recent door president Joe Biden ondertekend.

De Amerikaanse operatie Atlantic Resolve werd opgestart onder Bidens voorganger Obama, na de annexatie door Rusland van de Krim, en versterkt de Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa. De missie is bedoeld om de Oost-Europese lidstaten van de NAVO gerust te stellen en Rusland ervan te weerhouden om met de VS geallieerde landen binnen te vallen.

Het Amerikaanse militaire commando in Europa (EUCOM) liet intussen weten dat het bevel van de president niets wijzigt aan de troepensterkte van de VS in Europa. Het gaat niet om extra strijdkrachten, verklaarde luitenant-generaal Douglas Sims aan de pers. Wel is het zo dat de reservisten in de toekomst taken zouden kunnen overnemen die voorheen werden uitgevoerd door soldaten van een actieve eenheid.

Of dit betekent dat de actieve troepen in Europa eventueel afgelost kunnen worden door reservisten, is onduidelijk. Maar het is, volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, sowieso aan de bevelvoerders van EUCOM om te beslissen hoe de bevoegdheden worden verdeeld.

Volgens onder meer het nieuwsmagazine 'Politico' toont de maatregel aan hoe veel de missie van het Amerikaanse leger in Europa en de inzet van meerdere, nieuwe eenheden na de Russische invasie in Oekraïne van de actieve strijdkrachten vergen.