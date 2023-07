LIVE. Russische troepen rukken op in oosten van Oekraïne: “Overal wordt hevig gevochten”

Polen gaat extra politieagenten inzetten aan zijn grens met Wit-Rusland, in een reactie op de plannen van het Russische huurlingenleger Wagner om in dat land een basis op te zetten. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski zondag gemeld. Intussen rukken Russische troepen op in vier gebieden aan de frontlinie in Oost-Oekraïne. “Overal wordt hevig gevochten”, schrijft de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar op sociale media. “De situatie is vrij ingewikkeld.” Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.