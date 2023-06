LIVE. Russische troepen beschieten reddingsboten met Oekraïense bejaarden en invaliden - Zelensky: “Zelfs dieren hebben meer moraal”

Jarenlange burenruzie escaleert: man (71) schiet buurmeisje (11) dood in Frankrijk

In het Franse Plovénez-du-Faou, in het departement Finistère in Bretagne, heeft een Nederlandse man zaterdagavond zijn elfjarig buurmeisje doodgeschoten in haar tuin. Dat meldt het parket van Quimper zondag. De vader van het slachtoffer raakte zwaargewond.