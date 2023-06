LIVE. “Russische topgeneraal Sergej Soerovikin gearresteerd”

De Russische president Vladimir Poetin is een “paria” die de oorlog in Oekraïne “duidelijk aan het verliezen” is. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of de positie van Poetin ook verzwakt is door de stopgezette opstand van de Wagner-militie. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden woensdag verklaard. Intussen is volgens Russische media topgeneraal Sergej Soerovikin, de plaatsvervangend commandant van Russische militaire operaties in Oekraïne, gearresteerd. Soerovikin zou sympathiek tegenover de Wagner-opstand van afgelopen weekend gestaan hebben, hoewel het onduidelijk is of hij deze actief steunde. Volg alle recente ontwikkelingen in onze liveblog.