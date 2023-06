LIVE. “Russische topgeneraal die mogelijk wist van Wagneropstand, gearresteerd”

Wag­nerstrij­ders vernieti­gend over hun leider Prigozjin: "Hij heeft iedereen genaaid”

“Het resultaat is goed. Ik heb iedereen opgevrolijkt.” Met die woorden verdween Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zaterdag in de nacht nadat hij zijn huurlingen had laten oprukken naar Moskou en die opmars 24 uur later even plots had stilgelegd als die begonnen was. Echt vrolijk lijken zijn mannen echter niet te zijn, zo blijkt uit online berichten die de Britse nieuwsdienst BBC analyseerde.