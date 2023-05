LIVE. Russische premier voor het eerst sinds uitbreken oorlog in Peking: “Banden met China beter dan ooit”

Tientallen relschop­pers zetten Cardiff op stelten na valse geruchten over dodelijke politieach­ter­vol­ging

Cardiff heeft een nacht vol geweld achter de rug. Meer dan honderd gemaskerde relschoppers staken auto’s in brand en bekogelden agenten met stenen en vuurwerk. Aanleiding was een verkeersongeval waarbij twee tieners op een elektrische scooter om het leven kwamen. Valse geruchten over een politieachtervolging deden de vlam naar verluidt in de pan slaan.