LIVE. “Russische marine verjaagt Amerikaanse atoomduikboot” - Biden belt met Poetin en waarschuwt voor “zware repercussies”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdagavond meer dan een uur gebeld met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Biden heeft Poetin gewaarschuwd voor “zware en snelle repercussies” bij een inval, het Kremlin heeft het over ‘Amerikaanse hysterie’. Volgens de VS kan Rusland “elk ogenblik” beginnen met de invasie van Oekraïne. Moskou blijft benadrukken dat er geen invasie op til is. De verslechterende situatie dwingt steeds meer westerse landen, waaronder ook België, ertoe hun burgers uit Oekraïne terug te roepen. Volg hier live de meest recente ontwikkelingen.

Na een ontmoeting met zijn collega’s uit Australië, India en Japan, stelde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken vrijdag dat Rusland “elk moment” Oekraïne kan binnenvallen. Daarop riep de Amerikaanse president Joe Biden zijn landgenoten in Oekraïne opnieuw op het land onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden snel uit de hand kunnen lopen. De Amerikanen zouden zich voor die informatie baseren op onder andere lucht- en satellietfoto’s.

Andere landen, zoals Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, volgen het voorbeeld van de VS en roepen hun burgers terug. Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken roept landgenoten op om Oekraïne te verlaten. “Na een analyse van de veiligheidssituatie en overleg met onze Europese en NAVO-partners, is het nodig gebleken om het reisadvies voor Oekraïne te wijzigen. Indien de situatie zou verslechteren, kan een evacuatie niet gegarandeerd worden”, benadrukt woordvoerder Wouter Poels. Om die reden moeten Belgen voor wie het niet noodzakelijk is om in Oekraïne te blijven het land verlaten zolang dat mogelijk is. Ook alle reizen naar Oekraïne worden voor het hele grondgebied “ten sterkste afgeraden”.

Invasie tijdens Olympische Winterspelen?

De inschatting was eerder dat Rusland geen offensieve acties zou ondernemen tot het einde van de Olympische Spelen op 20 februari, maar de VS denken nu dat dat ook eerder kan zijn, mogelijk komende week al. De NAVO-ambassadeurs komen op korte termijn bijeen om de Russische plannen te bespreken.

Volgens VTM NIEUWS-journalist en Ruslandkenner Carolien van Nunen denken de Amerikanen dat de invasie op 16 februari, volgende week woensdag, zal plaatsvinden. De Britten zouden dan weer informatie hebben dat het om een andere datum gaat, al is niet bekend welke datum dat precies is.

De Russische troepenopbouw rond Oekraïne zorgt al weken voor druk diplomatiek verkeer tussen westerse landen. Veel ministers en regeringsleiders zijn naar de Oekraïense hoofdstad Kiev gereisd, sommigen ook naar Moskou.

Niet alleen hebben zich meer dan 100.000 Russische militairen bij de grens verzameld, op de Zwarte Zee is ook de marine actief. Daarnaast is Rusland bezig met een grote oefening in en met Wit-Rusland. Al bij al zou Rusland in principe de aanval kunnen inzetten, zeggen waarnemers. Moskou ontkent plannen voor een invasie te hebben, maar wil onder meer de garantie dat Oekraïne zich niet bij de NAVO kan aansluiten. De Britse premier Boris Johnson zei te vrezen voor de veiligheid van Europa.

Moet ons land zich zorgen maken?

Volgens Carolien van Nunen moet België zich geen zorgen maken over enig “wapengekletter”. Of ook ons land betrokken zal raken bij het conflict, valt volgens haar nog af te wachten.

Wat we vooral in het oog zullen moeten houden, zijn de mogelijke sancties. Zo hebben de VS en de NAVO al meermaals laten weten dat er ernstige strafmaatregelen verbonden zullen zijn aan een Russische invasie in Oekraïne. “Als het Westen met sancties komt, mogen we ons ook aan tegensancties (vanuit Rusland) verwachten, bijvoorbeeld het dichtdraaien van de gaskraan”, benadrukt van Nunen bij HLN LIVE. Dat zou dan weer een effect kunnen hebben op de energieprijzen, die momenteel al historisch hoog zijn.

De Croo: “We volgen NAVO-redenering”

Premier Alexander De Croo noemt de waarschuwingen van de VS “zeer verontrustend”. De Croo benadrukt nog eens dat landgenoten die niet voor een essentiële reden in Oekraïne hoeven te blijven het land zo snel mogelijk moeten verlaten. “We zien dat de druk zeer hoog is, maar we hopen dat het niet tot een oorlog moet komen. Niemand zit te wachten op een oorlog op Europees grondgebied”, aldus de premier.

Op de vraag of ook België na verloop van tijd troepen zal sturen richting Oekraïne, antwoordt De Croo dat ons land de “NAVO-redenering” zal volgen. “De eerste prioriteit is om de NAVO-landen te beschermen”, klinkt het. Volgens de premier is het daarnaast belangrijk om duidelijk te communiceren met Rusland en alles eraan te doen om een inval te vermijden, maar tegelijkertijd ook “de ruimte te geven voor diplomatiek overleg”.

“Alleen door met elkaar te praten, kunnen we vermijden dat er een oorlog komt”, zegt De Croo. De premier benadrukt wel dat ons land “zijn verantwoordelijkheid zal nemen” indien de NAVO daarom zou vragen.

