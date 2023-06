LIVE. Russische luchtaanvallen op Kiev en andere Oekraïense steden - IAEA-chef bezoekt kerncentrale van Zaporizja

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïense steden. In de zuidoostelijke stad Kryvy Rih werd onder meer een appartementsgebouw van vijf verdiepingen getroffen. Daarbij vielen volgens de lokale autoriteiten doden en zwaargewonden. Ook liggen er waarschijnlijk mensen onder het puin. In Charkiv, niet ver van de Russische grens, werden een overheidsgebouw en een pakhuis getroffen door kruisraketten. Ook Kiev werd met kruisraketten aangevallen, maar de luchtverdediging heeft die aanval succesvol afgeslagen, melden de Oekraïense autoriteiten. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.