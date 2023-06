LIVE. “Russische gasstroom door Oekraïne kan volgend jaar stoppen” - Wagnerbaas: defensietop misleidt Russen over verloop oorlog

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat het tegenoffensief tegen de Russische troepen “langzamer vordert dan gewenst”, maar dat Kiev zich niet onder druk laat zetten om het te versnellen nu de Oekraïense troepen door gevaarlijke mijnenvelden oprukken. Tot nu toe zijn volgens de Oekraïense autoriteiten acht dorpen heroverd, maar de belangrijkste fase van het tegenoffensief moet volgens het ministerie van Defensie nog komen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.