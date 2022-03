LIVE. Russisch konvooi op weg naar Kiev al meer dan 60 kilometer lang, Zelenski wil no-fly zone boven Oekraïne

Banken onderuit op beurzen na nieuwe sancties tegen Rusland, roebel in vrije val, olie- en gasprijzen stijgen

De nieuwste financiële sancties tegen Rusland hebben heel wat economische gevolgen. De Europese banken gingen onderuit op de aandelenbeurzen en de Russische roebel verloor bijna 20 procent van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Verder steeg de prijs van Brent ruwe olie met 4 procent en schoten de Europese aardgasprijzen omhoog. Handelaars maken zich steeds meer zorgen over een energiecrisis, na nieuwe westerse sancties tegen Moskou vanwege de invasie in Oekraïne. De aandelenbeurzen in Azië lieten een gemengd beeld zien, waarbij grote koersuitslagen uitbleven. De Brusselse beurs is de week met verliezen begonnen.

28 februari