LIVE. Rusland weigert VN-hulp na barsten stuwdam om “veiligheidsrisico’s”, “China belooft geen wapens te leveren aan Rusland”

Oekraïne blijft kleine winsten boeken in het tegenoffensief dat eerder deze maand begon. Een door Rusland geïnstalleerde functionaris erkende dat Oekraïne het dorp Pjatychatky in de regio Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne heeft heroverd. Het zou de tweede Oekraïense winst zijn op het front in Zaporizja sinds het tegenoffensief eerder deze maand begon. De EU versnelt intussen de levering van wapens aan Oekraïne om het tegenoffensief te ondersteunen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.