LIVE. Rusland start legermanoeuvres in zuiden en op de Krim - Canada haalt kinderen van diplomaten weg uit Oekraïne

Dader schietpar­tij Heidelberg stuurde kort ervoor Whats­app-be­richt over mensen bestraffen naar zijn vader en had nog meer dan 100 patronen munitie bij zich

In een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg, heeft een tiener (18) vier mensen verwond toen hij een vuurwapen bovenhaalde en begon te schieten op de aanwezigen. Een van hen, een studente van 23 jaar, is later in het ziekenhuis overleden, zo meldt het Duitse persbureau dpa op basis van veiligheidsbronnen. De dader, volgens dezelfde bronnen zelf een student, liep na het incident naar buiten en pleegde zelfmoord. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

10:18