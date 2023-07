LIVE. Rusland lanceert droneaanval op Kiev - Zelensky: "NAVO toont geen bereidheid om Oekraïne lid te maken”

Rusland voert nieuwe droneaanval uit op Kiev, uren voor aanvang NAVO-top

Volgens de Oekraïense autoriteiten zette Rusland opnieuw Shahed-drones van Iraanse makelij in, en zouden die vanuit het zuiden zijn afgevuurd, in de Russische regio Krasnodar. Oekraïense luchtverdedigingssystemen zouden de drones allemaal hebben onderschept. Hoeveel drones het waren, is niet bekend.

Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend. In Kyiv en andere delen in het oosten van Oekraïne gingen volgens de Oekraïense luchtmacht urenlang luchtalarmen af na de aanval. Ook de havenstad Odessa, in het zuiden van het land, was in de loop van de nacht het doelwit van een droneaanval, zo meldt een lokale ambtenaar.