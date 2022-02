LIVE. Rusland heeft "superioriteit" in lucht en verzamelt "overweldigende troepenmacht" op land - Officieel al 57 doden en 169 gewonden door Russische invasie in Oekraïne

LETTERLIJK. Poetin kondigt militaire operatie aan: “Wie ons aanvalt, zal verslagen worden en onheilspel­len­de gevolgen voelen”

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een onaangekondigde televisietoespraak in de nacht van woensdag op donderdag kort voor 4 uur Belgische tijd een militaire operatie aangekondigd in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne. Poetin gaf zijn toespraak op hetzelfde moment dat de VN-Veiligheidsraad op aandringen van Oekraïne in een spoedzitting bijeen was. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken stelt dat de “grote Russische invasie van Oekraïne” begonnen is en president Zelensky kondigde een staat van beleg aan.

