LIVE. Rusland haalt zes drones neer op minder dan 200 kilometer van Moskou: “Terroristische aanval verhinderd”

UPDATERusland heeft zes Oekraïense drones neergehaald in de regio Kaloega, op minder dan 200 kilometer ten zuidwesten van Moskou. De Oekraïense luchtafweer heeft op zijn beurt een vijftiental kamikazedrones neergehaald die Kiev viseerden. En in twee Russische regio’s die grenzen aan Oekraïne zijn volksmilities voorzien van wapens om hun grondgebied te verdedigen tegen Oekraïense aanvallen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.