LIVE. Rusland geeft met half woord toe dat Oekraïne aan terrein wint - Raketten op Kiev onderschept tijdens bezoek Afrikaanse vredesmissie

Schandaal bij Harvard: directeur van mortuarium zette handeltje op in lichaamsde­len gedoneerd voor de wetenschap

De voormalige directeur van het mortuarium van de Harvard Medical School is aangeklaagd voor handel in gestolen menselijke resten. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag bekendgemaakt. De man wordt beschuldigd van het stelen en illegaal verhandelen van stoffelijke resten die waren gedoneerd voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden. Het instituut is onderdeel van de gerenommeerde Harvard-universiteit.