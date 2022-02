LIVE. Rusland erkent onafhankelijkheid hele Donbass-regio - EU bereikt akkoord over sanctiepakket - Biden kondigt om 19 uur nieuwe sancties aan

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleert verder.



• Na maanden van troepenopbouw en militaire oefeningen staan er nu naar schatting 190.000 Russische manschappen aan de grenzen met Oekraïne.

• Poetin erkent de pro-Russische zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk.

• Duitsland heeft beslist om de certificering van de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig stop te zetten. Volgens de Russische ex-president Dmitri Medvedev zal dat in Europa binnenkort leiden tot een verdubbeling van de gasprijs

• Poetin verklaart de vredesakkoorden van Minsk “dood”. Hij krijgt van het parlement de toestemming om troepen naar Oekraïne te sturen en zegt dat hij klaar is om “Oekraïne te demilitariseren”

• Het Witte Huis noemt de Russische manoeuvres in Oekraïne een “invasie” en opent de deur naar nieuwe sancties die president Joe Biden om 19 aankondigt



