LIVE. Rusland erkent onafhankelijkheid hele Donbass-regio - Biden: “Wie gaf Poetin in godsnaam het recht om landen uit te roepen op buitenlands territorium?”

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleert verder.



• Poetin erkent de pro-Russische zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk.

• Duitsland heeft beslist om de certificering van de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig stop te zetten. Volgens de Russische ex-president Dmitri Medvedev zal dat in Europa binnenkort leiden tot een verdubbeling van de gasprijs

• Poetin verklaart de vredesakkoorden van Minsk “dood”. Hij krijgt van het parlement de toestemming om troepen naar Oekraïne te sturen en zegt dat hij klaar is om “Oekraïne te demilitariseren”

• Biden kondigt sancties af die Rusland afsnijden van Westerse financiering



