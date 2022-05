LIVE. Rusland draait gaskraan naar Finland dicht - Zelensky: “Oekraïne heeft elke maand miljarden dollars nodig”

‘The New York Times’ heeft video’s bemachtigd die bewijzen dat Russische paratroepers betrokken waren bij executies in het Oekraïense Boetsja. De Russische invasie slaat elke maand een gat van zowat 5 miljard dollar (4,75 miljard euro) in de Oekraïense begroting. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. “Om ons staande te houden in de oorlog om vrijheid, hebben we snelle en voldoende financiële ondersteuning nodig”, klinkt het. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.