LIVE. Rusland draagt 11 Oekraïense krijgsgevangenen over aan Hongarije

Poetin: "Tactische kernwapens kunnen begin juli naar Wit-Rus­land”

De voorbereidingen om Russische kernwapens op te kunnen stellen in Wit-Rusland worden op 7 en 8 juli afgerond. Direct daarna gaan de wapens die kant op. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd na een overleg met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. De verplaatsing was al aangekondigd en met de voorbereidingen was al begonnen.