LIVE. Rusland: "1.730 Oekraïense soldaten in Azovstalfabriek geven zich over” - Zelensky belooft hulp aan slachtoffers Russische bezetting

Ex-adviseur van Trump over diploma­tiek diner met Poetin: “Hij had een vreemde geur en at of dronk amper”

Fiona Hill, voormalig Rusland-adviseur onder de Amerikaanse ex-president Donald Trump, heeft in een radioprogramma van de BBC verteld over haar ervaring met de Russische president Vladimir Poetin. Hill zat enkele jaren geleden naast Poetin aan tafel tijdens een diplomatiek diner en herinnert zich hoe het Russische staatshoofd “een vreemde geur had en amper at of dronk”. Daarnaast was het duidelijk dat Poetin een bril kon gebruiken, aangezien hij geheugenkaartjes met “gigantische woorden” erop bij zich had.

18 mei