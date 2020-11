LIVE. “Rechtszaken vooral bedoeld om Trump meer tijd te geven en zijn aanhang tevreden te houden”

Politie beveelt 20.000 betogers tegen lockdown in Leipzig om te vertrekken, rellen tussen ordehandha­vers en de betogers

7 november In de Oost-Duitse stad Leipzig is een massaal protest tegen coronamaatregelen zaterdag uit de hand gelopen. Demonstranten vielen de politie aan nadat die opdracht had gegeven dat ze moesten vertrekken. Naar schatting waren er zo’n 20.000 actievoerders op de been die tot dat moment vreedzaam demonstreerden.