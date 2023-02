LIVE. President Poetin haalt uit naar het Westen in toespraak: “Verantwoordelijkheid voor escalatie ligt bij hen”

De Russische president Vladimir Poetin spreekt zijn vrijwel jaarlijkse rede uit voor het parlement, de Doema en de Federatieraad. Poetin sprak voor het laatst zijn ‘troonrede’ uit in april 2021. Vorig jaar sloeg hij over in verband met de oorlog in Oekraïne. In zijn toespraak was Poetin hard voor het Westen. “Het Westen heeft Oekraïne lang geleden al anti-Russisch gemaakt”, aldus Poetin. In onderstaande liveblog kunt u de toespraak van Poetin herlezen.