LIVE. Premier Rutte over versoepelingen in Nederland: “We doen iets heel spannends”

Onze opinie. Omdat we ons met Kerstmis niet lieten verleiden, moeten we nu iets minder lijden

11:26 'We staan voor cruciale weken.' Die wollige waarschuwing horen we nu al maanden. Het ondergraaft stilletjes het vertrouwen in de wetenschap. Daarom was de persconferentie van de premier - jawel - cruciaal. Ze gaf een blik op de machinekamer. Op de radertjes die onze vrijheden beperken. Op een moment dat de maatregelen steeds meer aanvoelen als een strop om de nek. Het was slim en helder. Punt.